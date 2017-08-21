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      В Удмуртии двух человек обвинили в незаконном переводе более 200 млн рублей за границу

      08:30, 21 августа, 2017
      08:30, 21 августа, 2017
      243
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие
      Фото: arzik2
      243
      0

      Обвиняемые под видом поставки видеорегистраторов на территорию России от оффшорной компании совершили незаконные финансовые операции.

      Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в суд направлено уголовное дело по обвинению жителей Ижевска и Москвы в совершении незаконных валютных операций. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

      Следствие установило, что обвиняемые, используя фиктивные документы, под видом поставки видеорегистраторов в Россию от оффшорной компании, зарегистрированной ими в Гонконге, делали незаконные переводы денег в иностранной валюте.  Операции совершались с расчетных счетов общества с ограниченной ответственностью, открытого ими на подставное лицо в Ижевска, на расчетный банковский счет в Литве.  Таким образом, они незаконно перевели за границу более 200 млн рублей.

      В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. 

      08:30, 21 августа, 2017
      243
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#мошенничество\n#деньги\n#финансы и деньги\n#происшествие

       

       

       

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