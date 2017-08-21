В Удмуртии двух человек обвинили в незаконном переводе более 200 млн рублей за границу

Обвиняемые под видом поставки видеорегистраторов на территорию России от оффшорной компании совершили незаконные финансовые операции.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в суд направлено уголовное дело по обвинению жителей Ижевска и Москвы в совершении незаконных валютных операций. Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

Следствие установило, что обвиняемые, используя фиктивные документы, под видом поставки видеорегистраторов в Россию от оффшорной компании, зарегистрированной ими в Гонконге, делали незаконные переводы денег в иностранной валюте. Операции совершались с расчетных счетов общества с ограниченной ответственностью, открытого ими на подставное лицо в Ижевска, на расчетный банковский счет в Литве. Таким образом, они незаконно перевели за границу более 200 млн рублей.

В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.