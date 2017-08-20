Мужчину из Завьяловского района осудили за смерть после его удара топором сожительницы с тремя детьми

Женщина скончалась через две недели после произошедшего из-за того, что не обратилась в больницу.

Завьяловский район. Удмуртия. Мужчина из Завьяловского района Удмуртии в пьяном виде устроил скандал своей сожительнице с тремя детьми. Во время ссоры он несколько раз ударил ее обухом топора и черенком лопаты, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.

Инцидент произошел в январе 2017 года. Женщина за медицинской помощью и в правоохранительные органы не обратилась. От полученных ранений у нее развился сепсис, от которого через две недели после случившегося она скончалась дома.

В отношение 30-летнего мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК России ("Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего").

Суд назначил ему наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Двух детей женщины передали в приемную семью, а одного устроили в интернат.