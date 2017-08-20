  • $ 59.36 ↑
  • € 69.72 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Мужчину из Завьяловского района осудили за смерть после его удара топором сожительницы с тремя детьми

      10:12, 20 августа, 2017
      Яна Шамаева
      10:12, 20 августа, 2017
      Яна Шамаева
      129
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#дети-сироты\n#Завьялово\n#происшествие\n#смерть.
      Фото: pixabay.com
      129
      0

      Женщина скончалась через две недели после произошедшего из-за того, что не обратилась в больницу.

      Завьяловский район. Удмуртия. Мужчина из Завьяловского района Удмуртии в пьяном виде устроил скандал своей сожительнице с тремя детьми. Во время ссоры он несколько раз ударил ее обухом топора и черенком лопаты, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии.
      Инцидент произошел в январе 2017 года. Женщина за медицинской помощью и в правоохранительные органы не обратилась. От полученных ранений у нее развился сепсис, от которого через две недели после случившегося она скончалась дома.
      В отношение 30-летнего мужчины возбудили уголовное дело по части 4 статьи 111 УК России ("Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего").
      Суд назначил ему наказание в виде 8,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Двух детей женщины передали в приемную семью, а одного устроили в интернат.

       

      10:12, 20 августа, 2017
      Яна Шамаева
      129
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#дети-сироты\n#Завьялово\n#происшествие\n#смерть.

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Один ребенок погиб в ДТП на трассе Ижевск - Сарапул

      17:39, 16 августа, 2017
      7443

      Двух пешеходов сбили в Ижевске: женщина погибла, ребенок попал в реанимацию

      5606
      13:00, 13 августа, 2017

      В Ижевске нашли родителей сбитого на улице Союзной мальчика

      3624
      12:05, 14 августа, 2017

      И.о. председателя правительства Удмуртии назначили Ярослава Семенова

      3442
      12:20, 17 августа, 2017

      Сбитый в Ижевске пьяный пешеход и дорогие подарки для российских чиновников: что произошло минувшей ночью

      3256
      08:00, 14 августа, 2017

      Александр Градский приехал на съемки шоу «Голос» в инвалидном кресле

      11:10, 15 августа, 2017
      1610

      Ушла из жизни Вера Глаголева

      1310
      18:00, 16 августа, 2017

      В сети опубликовали список самых бюджетных туров в «бархатный» сезон

      1060
      12:25, 15 августа, 2017

      В Тамбовской области до смерти напугались три тысячи индеек

      1011
      18:53, 14 августа, 2017

      Родители «пьяного мальчика» из Балашихи отказались от эксгумации тела

      939
      12:58, 16 августа, 2017

      В США засняли на видео привидение

      18:56, 15 августа, 2017
      801

      Женщина-каскадер погибла на съемках фильма «Дэдпул 2»

      758
      12:55, 15 августа, 2017

      СМИ сообщили об отречении Елизаветы II от престола

      736
      20:42, 13 августа, 2017

      Журнал Forbes определил самых высокооплачиваемых актрис мира

      568
      09:15, 17 августа, 2017

      Жители Барселоны устроили акцию протеста против туристов

      557
      11:56, 13 августа, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: дорожные скандалы Ижевска и деньги для Театра оперы и балет

      18 августа, 2017

      Охотничий сезон начинается в Удмуртии

      18 августа, 2017

      Тренер Екатерина Ежова о ходоке Широбокове

      18 августа, 2017