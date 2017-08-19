Двое жителей Удмуртии погибли в аварии в Таиланде

Автомобиль погибших столкнулся с пикапом.

Ижевск. Удмуртия. Двое жителей Удмуртии, отдыхавших в Таиланде, погибли в результате ДТП. В автомобиль погибших врезался пикап, пишет ОТР.

Инцидент произошел вечером, 18 августа, в провинции Сураттхани. По данным правоохранительных служб, дорожные камеры зафиксировали превышение скорости обоих транспортных средств. В результате столкновения автомобиль, в котором находились молодые люди, отлетел на несколько метров. Позднее стало известно, что погибшими оказались 32-летний Иван Сорокин и 31-летний Дмитрий Семенов.

О том, что в автомобиле находились жители Удмуртии, сообщил в социальных сетях директор ДШИ №2 Геннадий Юсим. «Наши глазовские ребятки, 14 школа. Ну а Ванечка в лицее искусств еще учился. Помяните, кто знал», - написал он в своем аккаунте в Facebook.