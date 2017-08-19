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      Двое жителей Удмуртии погибли в аварии в Таиланде

      12:00, 19 августа, 2017
      12:00, 19 августа, 2017
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      #ДТП\n#социальные сети\n#люди\n#Таиланд\n#происшествие\n#автомобиль
      Фото: nationmultimedia.com
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      Автомобиль погибших столкнулся с пикапом.

      Ижевск. Удмуртия. Двое жителей Удмуртии, отдыхавших в Таиланде, погибли в результате ДТП. В автомобиль погибших врезался пикап, пишет ОТР

      Инцидент произошел вечером, 18 августа, в провинции Сураттхани. По данным правоохранительных служб, дорожные камеры зафиксировали превышение скорости обоих транспортных средств. В результате столкновения автомобиль, в котором находились молодые люди, отлетел на несколько метров. Позднее стало известно, что погибшими оказались 32-летний Иван Сорокин и 31-летний Дмитрий Семенов. 

      О том, что в автомобиле находились жители Удмуртии, сообщил в социальных сетях директор ДШИ №2 Геннадий Юсим. «Наши глазовские ребятки, 14 школа. Ну а Ванечка в лицее искусств еще учился. Помяните,  кто знал», - написал он в своем аккаунте в Facebook. 

      12:00, 19 августа, 2017
      149
      0
      #ДТП\n#социальные сети\n#люди\n#Таиланд\n#происшествие\n#автомобиль

       

       

       

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