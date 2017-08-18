Житель Ижевска вымогал у предпринимателей с Центрального рынка деньги взамен на защиту

В сумме мужчина похитил 414,4 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Житель Ижевска шантажировал и вымогал деньги у предпринимателей с Центрального рынка. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, взамен он предлагал защищать их бизнес от контролирующих и надзирающих органов.

Установлено, что мужчина шантажировал 14 предпринимателей. И с декабря 2008 года по апрель 2009 года похитил деньги общую сумму 414,4 тыс. рублей.

Кроме того, мошенник ввел в заблуждение 15 человек, оформив с ними фиктивные договоры аренды торговых площадей и оборудования, где якобы собственником данного имущества являлся он.

Следствие обвинило мужчину в мошенничестве в мошенничестве в крупном и особо крупном размере по частям 3 и 4 статьи 159 УК России наказание, за которые предусмотрено до 10 лет лишения свободы.