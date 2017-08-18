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      Уголовное дело завели на жителя Удмуртии за долг в 1 млн рублей по алиментам

      11:00, 18 августа, 2017
      11:00, 18 августа, 2017
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      #дети\n#судебные приставы\n#Ува\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#алименты
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      Мужчина не выплачивал деньги на содержание своих детей.

      Ува. Удмуртия. Уголовное дело завели на жителя Удмуртии, который задолжал своим троим детям 1 млн 178 тыс. рублей алиментов. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по республике.

      Увинский районный суд обязал родителя выплачивать алименты на содержание детей ежемесячно в размере 1/6 всех видов заработка и иного дохода на каждого ребенка, начиная с 25 февраля 2013 и до их совершеннолетия. Однако мужчина не выполнял свои обязательства.

      «Гражданин С. не трудоустроился, на учет в центр занятости населения не встал, несмотря на то, что в январе 2017 года привлечен судом к административной ответственности и ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов», - говорится в сообщении.

      11:00, 18 августа, 2017
      284
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      #дети\n#судебные приставы\n#Ува\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#алименты

       

       

       

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