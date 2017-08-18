Уголовное дело завели на жителя Удмуртии за долг в 1 млн рублей по алиментам

Мужчина не выплачивал деньги на содержание своих детей.

Ува. Удмуртия. Уголовное дело завели на жителя Удмуртии, который задолжал своим троим детям 1 млн 178 тыс. рублей алиментов. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов по республике.

Увинский районный суд обязал родителя выплачивать алименты на содержание детей ежемесячно в размере 1/6 всех видов заработка и иного дохода на каждого ребенка, начиная с 25 февраля 2013 и до их совершеннолетия. Однако мужчина не выполнял свои обязательства.

«Гражданин С. не трудоустроился, на учет в центр занятости населения не встал, несмотря на то, что в январе 2017 года привлечен судом к административной ответственности и ему назначено наказание в виде обязательных работ сроком на 100 часов», - говорится в сообщении.