Бывшего сотрудника исправительной колонии в Можге осудили на 2 года за взятку

Общая сумма ущерба составила 134 тыс. рублей.

Можга. Удмуртия. Бывший сотрудник исправительной колонии в Можге осужден за взяточничество. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, его посадили в колонию общего режима на 2 года.

Установлено, что с августа 2015 года по январь 2016 года обвиняемый работал младшим инспектором отдела безопасности федерального казенного учреждения «Исправительная колония №6» управления федеральной службы исполнения наказаний России по Удмуртии и превысил свои должностные полномочия. Он за взятки проносил в колонию и передавал осужденным сотовые телефоны и комплектующие к ним. Следствие установило 8 таких фактов. В сумме бывший инспектор получил 134 тыс. рублей.

Мужчину признали виновным по части 1 статьи 292.1 УК России («Мелкое взяточничество), части 3 статьи 290 УК России («Получение взятки»), части 1 статьи 286 УК России («Превышение должностных полномочий»).