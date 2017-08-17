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      Бывшего сотрудника исправительной колонии в Можге осудили на 2 года за взятку

      08:30, 17 августа, 2017
      08:30, 17 августа, 2017
      338
      0
      #Можга\n#Удмуртия\n#осужденные\n#деньги\n#финансы и деньги\n#взятка\n#происшествие
      Фото: @arzik2
      338
      0

      Общая сумма ущерба составила 134 тыс. рублей.

      Можга. Удмуртия. Бывший сотрудник исправительной колонии в Можге осужден за взяточничество. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, его посадили в колонию общего режима на 2 года.

      Установлено, что с августа 2015 года по январь 2016 года обвиняемый работал младшим инспектором отдела безопасности федерального казенного учреждения «Исправительная колония №6» управления федеральной службы исполнения наказаний России по Удмуртии и превысил свои должностные полномочия. Он за взятки проносил в колонию и передавал осужденным сотовые телефоны и комплектующие к ним. Следствие установило 8 таких фактов. В сумме бывший инспектор получил 134 тыс. рублей.

      Мужчину признали виновным по части 1 статьи 292.1 УК России («Мелкое взяточничество), части 3 статьи 290 УК России («Получение взятки»), части 1 статьи 286 УК России («Превышение должностных полномочий»).

      08:30, 17 августа, 2017
      338
      0
      #Можга\n#Удмуртия\n#осужденные\n#деньги\n#финансы и деньги\n#взятка\n#происшествие

       

       

       

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