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      Один ребенок погиб в ДТП на трассе Ижевск - Сарапул

      17:39, 16 августа, 2017
      Ксения Чернова
      17:39, 16 августа, 2017
      Ксения Чернова
      3018
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: vk.com/dni_18rus (Евгений Мятинза)
      3018
      0

      На дороге столкнулись два легковых авто.

      Малая Пурга. Удмуртия. Серьезная авария произошла на 36 км трассы Ижевск – Сарапул. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» рассказал начальник 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

      По его словам, сообщение об аварии поступило в 16:57. На дороге столкнулись «Митсубиси» и «Киа Рио», один из автомобилей от удара съехал в кювет.

      «По предварительным данным, погиб один ребенок», - отметил Вычужанин.

      Подробности произошедшей аварии в настоящее время выясняются.

      17:39, 16 августа, 2017
      Ксения Чернова
      3018
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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