Один ребенок погиб в ДТП на трассе Ижевск - Сарапул

На дороге столкнулись два легковых авто.

Малая Пурга. Удмуртия. Серьезная авария произошла на 36 км трассы Ижевск – Сарапул. Об этом корреспонденту информационного агентства «Сусанин» рассказал начальник 1 отдела управления ГИБДД МВД по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

По его словам, сообщение об аварии поступило в 16:57. На дороге столкнулись «Митсубиси» и «Киа Рио», один из автомобилей от удара съехал в кювет.

«По предварительным данным, погиб один ребенок», - отметил Вычужанин.

Подробности произошедшей аварии в настоящее время выясняются.