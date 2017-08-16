Труп бешеной лисы нашли в Ижевске

Из-за этого ветеринарам пришлось принудительно привить полсотни собак и кошек в частном секторе.

Ижевск. Удмуртия. Труп лисы нашли в ижевском микрорайоне Воложка (Ленинский район города). Как сообщает пресс-служба Управления ветеринарии Удмуртской Республики, специалисты ведомства выяснили, что животное было заражено бешенством.

«На месте обнаружения трупа лисы проведена дезинфекция», - отмечается в сообщении.

В связи с произошедшим ветеринарам пришлось принудительно привить полсотни собак и кошек в частном секторе. Кроме того, в прилегающей лесополосе разложили дополнительную порцию вакцины для диких животных.

«В текущем году на территории города это первый случай заболевания, всего на территории республики на 11 августа зарегистрировано 43 случая», - отмечают специалисты управления.