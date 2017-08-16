Следствие: директор центра «Подросток» в Ижевске вымогал у подчиненного взятку

Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом.

Ижевск. Удмуртия. Следователи рассказали о причинах задержания директора городского центра профилактики «Подросток» Дмитрия Ходырева. По данным пресс-службы Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, против мужчины возбудили уголовное дело по пункту «б» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки, совершенное с вымогательством взятки»).

«В марте текущего года подозреваемый вымогал у одного из подчиненных сотрудников центра взятку в сумме 14 тыс. рублей за общее покровительство по службе», - отмечают следователи.

В марте сотрудник передал ему 7 тыс. рублей. Задержали 44-летнего директора при получении второй части взятки.

В настоящее время следователи выясняют, был ли Ходырев причастен к другим подобным преступлениям. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом.

Ранее сообщалось, что задержать Ходырева могли за финансовые махинации при использовании средств федерального гранта.

Наша справка: Дмитрий Ходырев родился в 1973 году в Ижевске. Окончил Ижевский государственный технический университет в 1999 году.

С 2001 года являлся руководителем холдинга «Фасад».

Ранее Ходырев был депутатом Городской думы Ижевска, он возглавляет Федерацию мотоциклетного спорта Удмуртии и центр «Подросток».

Основным направлением деятельности муниципального бюджетного учреждения «Городской центр профилактики «Подросток» является оказание помощи подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Центр участвовал в федеральных и республиканских программах по данному профилю, таких как «Город, которому ты нужен» и другие.