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      Следствие: директор центра «Подросток» в Ижевске вымогал у подчиненного взятку

      11:18, 16 августа, 2017
      Ксения Чернова
      11:18, 16 августа, 2017
      Ксения Чернова
      158
      0
      #кадры\n#коррупция\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#следствие\n#финансы и деньги
      Фото: vk.com/gcpodrostok
      158
      0

      Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом.

      Ижевск. Удмуртия. Следователи рассказали о причинах задержания директора городского центра профилактики «Подросток» Дмитрия Ходырева. По данным пресс-службы Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, против мужчины возбудили уголовное дело по пункту «б» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки, совершенное с  вымогательством взятки»).

      «В марте текущего года подозреваемый вымогал  у одного из подчиненных сотрудников центра взятку в сумме 14 тыс. рублей за общее покровительство по службе», - отмечают следователи.

      В марте сотрудник передал ему 7 тыс. рублей. Задержали 44-летнего директора при получении второй части взятки.

      В настоящее время следователи выясняют, был ли Ходырев причастен к другим подобным преступлениям. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы со штрафом.

      Ранее сообщалось, что задержать Ходырева могли за финансовые махинации при использовании средств федерального гранта.

      Наша справка: Дмитрий Ходырев родился в 1973 году в Ижевске. Окончил Ижевский государственный технический университет в 1999 году.

      С 2001 года являлся руководителем холдинга «Фасад».

      Ранее Ходырев был депутатом Городской думы Ижевска, он возглавляет Федерацию мотоциклетного спорта Удмуртии и центр «Подросток».

      Основным направлением деятельности муниципального бюджетного учреждения «Городской центр профилактики «Подросток» является оказание помощи подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Центр участвовал в федеральных и республиканских программах по данному профилю, таких как «Город, которому ты нужен» и другие.

      11:18, 16 августа, 2017
      Ксения Чернова
      158
      0
      #кадры\n#коррупция\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#следствие\n#финансы и деньги

       

       

       

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