Жительница Ижевска наняла двух братьев для убийства возлюбленного

Тело злоумышленники спрятали в канализационный колодец.

Ижевск. Удмуртия. Жительница Ижевска наняла двух братьев для убийства своего возлюбленного. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, мужчины проведут по 8 лет в колонии строгого режима, женщина – 6 лет в колонии общего.

Как выяснилось в ходе разбирательства, ижевчанка разошлась со своим сожителем. После этого она попросила двух знакомых – ранее судимых братьев – убить бывшего гражданского мужа.

«Вечером осужденная под вымышленным предлогом на личном автомобиле привезла его на безлюдный участок местности вблизи территории птицефабрики в селе Октябрьский Завьяловского района, где ожидавшие потерпевшего братья нанесли ему множественные удары ножами. После того, как мужчина скончался, осужденные поместили его тело в канализационный колодец», - отмечают следователи.