Власти Ижевска подтвердили информацию о задержании директора центра «Подросток»

Правоохранительные органы ситуацию до сих пор не прокомментировали.

Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска подтвердили информацию о задержании директора городского центра профилактики «Подросток» Дмитрия Ходырева. Сообщение появилось на официальном сайте столицы Удмуртской Республики.

«Сегодня, 15 августа, в МБУ «Городской центр профилактики «Подросток» работники правоохранительных органов провели задержание директора <…> Управлением по делам молодежи были предоставлены все документы учреждения, запрошенные работниками правоохранительных органов», - отмечается в сообщении.

Городские власти подчеркнули, что управление готово «содействовать скорейшему разрешению ситуации».

Напомним, ранее источник, знакомый с ситуацией, рассказал информагентству «Сусанин», что задержали Ходырева за финансовые махинации при расходовании федерального гранта, полученного еще прежним руководством центра. Речь идет о гранте за проект «Город, которому ты нужен». Центр получил из федеральной казны 2 млн рублей на реабилитацию подростков, совершивших преступление.

Правоохранительные органы ситуацию пока не прокомментировали.