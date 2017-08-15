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      Власти Ижевска подтвердили информацию о задержании директора центра «Подросток»

      Власти Ижевска подтвердили информацию о задержании директора центра «Подросток»

      19:49, 15 августа, 2017
      Ксения Чернова
      19:49, 15 августа, 2017
      Ксения Чернова
      602
      0
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      Ижевск. Удмуртия. Власти Ижевска подтвердили информацию о задержании директора городского центра профилактики «Подросток» Дмитрия Ходырева. Сообщение появилось на официальном сайте столицы Удмуртской Республики.

      «Сегодня, 15 августа, в МБУ «Городской центр профилактики «Подросток» работники правоохранительных органов провели задержание директора <…> Управлением по делам молодежи были предоставлены все документы учреждения, запрошенные работниками правоохранительных органов», - отмечается в сообщении.

      19:49, 15 августа, 2017
      Ксения Чернова
      602
      0

       

       

       

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