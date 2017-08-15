Опекун из Кизнера украла у двоих подопечных 100 тыс рублей

Женщину назначили опекуном мальчика и девочки, оставшихся без кормильца.

Кизнер. Удмуртия. Женщина-опекун из Кизнера украла у двоих подопечных больше 100 тыс рублей. Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики, против женщины возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»).

Женщину назначили опекуном мальчика и девочки, оставшихся без кормильца. Пенсию детей жительница Кизнера получала на свой счет.

«В начале февраля 2017 года она поместила опекаемых детей в центр социального обслуживания Кизнерского района», - отмечается с сообщении.

При этом социальные выплаты женщина оставила себе. Теперь ей предстоит предстать перед судом.