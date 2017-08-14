Надругавшемуся над дошкольницами жителю Ижевска грозит 20 лет колонии

Пока известно о четырех пострадавших девочках, однако следователи полагают, что их было больше.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали 62-летнего мужчину по подозрению в надругательстве над девочками 6-7 лет. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, злоумышленнику грозит до 20 лет колонии.

Против ижевчанина, который работает сантехником в одной из ижевских больниц, возбудили уголовное дело. Следователи полагают, что с июня 2016 года по август 2017 года он в одном из дворов Ленинского района города знакомился с детьми.

«Затем путем уговоров и предложений заманивал их к себе в квартиру, где на протяжении года неоднократно совершал в отношении девочек действия сексуального характера», - отмечается в сообщении.

За надругательство мужчина предлагал детям деньги. Одна из жертв злоумышленника рассказал о происходящем родителям, те обратились к правоохранителям. Пока известно о четырех пострадавших девочках, однако следователи полагают, что их было больше.