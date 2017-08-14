Разлив нефтепродуктов в лесу под Ижевском произошел по вине «Гарант Транс»

Компания сама устранит нарушения.

Ижевск. Удмуртия. Разлив нефтепродуктов в лесу под Ижевском произошел по вине ООО «Гарант Транс». Устранение всех нарушений компания возьмет на себя, сообщил на аппаратном совещании органов госвласти в понедельник, 14 августа, руководитель ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин.

«Разлив нефтепродуктов совершил «Гарант Транс», он сам сообщил, и сейчас силами предприятия происходит устранение данного разлива», - сказал Фомин.

Напомним, что о сливе нефтепродуктов в лесу сообщили местные жители в группе «Ижевск Онлайн». После этого следователи начали проводить проверку.