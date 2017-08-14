Группу туристов, которая застряла на острове в Сарапуле, не зарегистрировали у спасателей

Об этом сообщил руководитель главного управления МЧС России по Удмуртии Петр Фомин.

Ижевск. Удмуртия. Группа туристов, которая застряла в плохую погоду на острове в Сарапуле, не была зарегистрирована у спасателей. Об этом в понедельник, 14 августа, на аппаратном совещании органов госвласти сообщил руководитель ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин.

«Туристическая группа опять, к сожалению, не была зарегистрирована у спасателей. Напоминаю, любое мероприятие, связанное с детьми, более 3 детей, нужно докладывать в диспетчерскую службу и спасателям», - сказал Фомин.

Напомним, 6 июля стало известно, что четверо взрослых и 17 детей застряли на острове Пляж на Каме из-за плохой погоды.