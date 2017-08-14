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      Группу туристов, которая застряла на острове в Сарапуле, не зарегистрировали у спасателей

      09:46, 14 августа, 2017
      Яна Шамаева
      09:46, 14 августа, 2017
      Яна Шамаева
      487
      0
      #МЧС\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии\n#туристы\n#происшествие\n#эвакуация туристов.
      Фото: olga11april.livejournal.com
      487
      0

      Об этом сообщил руководитель главного управления МЧС России по Удмуртии Петр Фомин.

      Ижевск. Удмуртия. Группа туристов, которая застряла в плохую погоду на острове в Сарапуле, не была зарегистрирована у спасателей. Об этом в понедельник, 14 августа, на аппаратном совещании органов госвласти сообщил руководитель ГУ МЧС России по Удмуртии Петр Фомин.

      «Туристическая группа опять, к сожалению, не была зарегистрирована у спасателей. Напоминаю, любое мероприятие, связанное с детьми, более 3 детей, нужно докладывать в диспетчерскую службу и спасателям», - сказал Фомин.

      Напомним, 6 июля стало известно, что четверо взрослых и 17 детей застряли на острове Пляж на Каме из-за плохой погоды

      09:46, 14 августа, 2017
      Яна Шамаева
      487
      0
      #МЧС\n#Сарапул\n#Удмуртия\n#МЧС России по Удмуртии\n#туристы\n#происшествие\n#эвакуация туристов.

       

       

       

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