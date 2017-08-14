Об этом на аппаратном совещании органов госвласти сообщил министр внутренних дел региона Александр Первухин.

Ижевск. Удмуртия. 6 человек погибли на дорогах Удмуртии с начала месяца. Об этом на аппаратном совещании органов госвласти сообщил министр внутренних дел региона Александр Первухин.

«На дорогах у нас не все благополучно. Погибло 6 человек, более 100 человек получили травмы. Сейчас сотрудники РКБ борются за жизнь подростка, которого сбил водитель. В Малопургинском также насмерть сбили подростка», - рассказал Александр Первухин.

Он также отметил, что с начала года на дорогах погибли 6 детей.

Ведомство проводит работу по проверке дорожного покрытия ненадлежащего качества, из-за которого происходят некоторые ДТП.