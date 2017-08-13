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      Двух пешеходов сбили в Ижевске: женщина погибла, ребенок попал в реанимацию

      13:00, 13 августа, 2017
      Ксения Чернова
      13:00, 13 августа, 2017
      Ксения Чернова
      848
      0
      #дети\n#ДТП\n#гибель человека\n#происшествие
      Фото: Управление ГИБДД по Удмуртии
      848
      0

      Правоохранители разыскивают родных ребенка, попавшего под колеса авто.

      Ижевск. Удмуртия. Двух пешеходов сбили в Ижевске на улице Союзной. Как рассказал информагентству «Сусанин» руководитель первого отдела Управления ГИБДД России по Удмуртской Республике Вениамин Вычужанин, авария произошла у ТК «Метро» вечером накануне, 12 августа.

      Водитель «Деу Нексии» сбил женщину лет 50 и мальчика 10-12 лет. От полученных травм женщина скончалась в больнице. Ребенок попал в реанимацию.

      «Мы устанавливаем его личность. Пока родных найти не удалось», - отметил Вычужанин.

      По его словам, у мальчика с русыми волосами с собой была спортивная сумка, белый сотовый телефон. Тех, кому известна его личность, просят обратиться в ГИБДД по телефонам 415-700 и 415-701, передав информацию для следователя Ахуновой.

      Фото Управления ГИБДД по Удмуртии.jpg

      Фото Управления ГИБДД по Удмуртии сумка.jpg

      Фото опубликованы по требованию правоохранительных органов с целью установления личности пострадавшего ребенка.

      13:00, 13 августа, 2017
      Ксения Чернова
      848
      0
      #дети\n#ДТП\n#гибель человека\n#происшествие

       

       

       

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