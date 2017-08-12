Работника мебельной мастерской в Ижевске арестовали за экстремизм в Интернете

Ранее судимого гражданина поместили под стражу.

Ижевск. Удмуртия. В столице республики взят под стражу предполагаемый сторонник экстремистской идеологии. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, мужчина размещал в Интернете видеоролики с призывами к террористической деятельности.

34-летний обвиняемый был ранее судим за нанесение побоев, работал сборщиком мебели на одном из предприятий Ижевска. По предварительным данным следствия, с 2012 по 2015 год гражданин размещал на своей странице ВКонтакте видеоматериалы, побуждающие к совершению насильственных действий в отношении представителей религий, отличных от ислама, а также к террористической деятельности.

В настоящее время по ходатайству следователя мужчина помещен под стражу. Его проверяют на возможную причастность к совершению иных преступлений.

«Интернет-террористу» грозит до 2 лет лишения свободы по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», и до 7 лет по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма».