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      Работника мебельной мастерской в Ижевске арестовали за экстремизм в Интернете

      16:43, 12 августа, 2017
      16:43, 12 августа, 2017
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      #интернет\n#терроризм\n#Следственный комитет\n#экстремизм\n#ВКонтакте
      Фото: pixabay.com
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      Ранее судимого гражданина поместили под стражу.

      Ижевск. Удмуртия. В столице республики взят под стражу предполагаемый сторонник экстремистской идеологии. Как сообщили в региональном управлении Следственного комитета, мужчина размещал в Интернете видеоролики с призывами к террористической деятельности.  

      34-летний обвиняемый был ранее судим за нанесение побоев, работал сборщиком мебели на одном из предприятий Ижевска. По предварительным данным следствия, с 2012 по 2015 год гражданин размещал на своей странице ВКонтакте видеоматериалы, побуждающие к совершению насильственных действий в отношении представителей религий, отличных от ислама, а также к террористической деятельности.  

      В настоящее время по ходатайству следователя мужчина помещен под стражу. Его проверяют на возможную причастность к совершению иных преступлений.  

      «Интернет-террористу» грозит до 2 лет лишения свободы по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», и до 7 лет по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма».

      16:43, 12 августа, 2017
      210
      0
      #интернет\n#терроризм\n#Следственный комитет\n#экстремизм\n#ВКонтакте

       

       

       

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