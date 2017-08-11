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      Житель Глазова убил подругу из-за несуществующего ребенка от любовника

      16:53, 11 августа, 2017
      Яна Шамаева
      16:53, 11 августа, 2017
      Яна Шамаева
      271
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#убийство
      Фото: pixabay.com
      271
      0

      Суд назначил ему семь лет тюрьмы.

      Глазов. Удмуртия. Житель Глазова насмерть избил свою сожительницу. Женщина рассказала ему, что беременна от любовника, сообщает прокуратура Удмуртии.

      Позже судебно-медицинская экспертиза показала, что погибшая не была беременна. Уголовное дело в отношение глазовчанина возбудили по части 4 статьи 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей»).

      Обвиняемый вину признал частично и уточнил, что во время совершения преступления находился в состоянии аффекта. Суд назначил ему наказание в виде семи лет в исправительной колонии строгого режима.

      16:53, 11 августа, 2017
      Яна Шамаева
      271
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#убийство

       

       

       

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