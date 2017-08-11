Весной 2017 года мужчина намеревался взорвать свой дом.

Хохряки. Завьяловский район. Псевдотеррорист из Завьяловского района заплатит штраф. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, весной 2017 года мужчина намеревался взорвать свою квартиру.

Пьяный житель деревни хотел привлечь к себе внимание полицейских и позвонил в управление МВД России по Ижевску, сообщив им, что может взорвать бытовой газ у себя дома. На место выехали правоохранители, которые были вынуждены проводить «мероприятия, направленные на предотвращение «акта терроризма».

В итоге жителя Хохряков признали виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1, статьи 207 УК России и обязали заплатить штраф 20 тыс. рублей.