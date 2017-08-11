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      17-летний житель Удмуртии надругался над двумя детьми мачехи

      12:40, 11 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      12:40, 11 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      1115
      0
      #Ижевск\n#Шаркан\n#Удмуртия\n#подростки\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      1115
      0

      Подросток может угодить в тюрьму на срок от 12 до 20 лет.

      Шаркан. Удмуртия. 17-летний житель Шарканского района надругался над двумя детьми мачехи. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, подросток может угодить в тюрьму на срок от 12 до 20 лет.

      По данным следствия, обвиняемый жил с отцом, его сожительницей и двумя детьми женщины: 7-летним сыном и 11-летней дочерью. В одну из весенних ночей, когда мать спала, подросток неоднократно совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки и мальчика.

      «По ходатайству следователя в отношении него судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - говорится в сообщении.

      Уголовное дело возбудили по пункту «б», части 4, статьи 132 УК России (насильственные действия сексуального характера).

      12:40, 11 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      1115
      0
      #Ижевск\n#Шаркан\n#Удмуртия\n#подростки\n#происшествие

       

       

       

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