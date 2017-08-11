Жителя Хабаровска, обвиняемого в убийстве 19-летней давности, нашли в Ижевске

Мужчину этапировали в Хабаровский край.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске задержали мужчину, которого обвиняют в убийстве жителя Хабаровска 19-летней давности. В Удмуртии злоумышленник жил по поддельным документам, сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по хабаровскому краю.

Преступление произошло 18 сентября 1998 года, возле железнодорожной станции «Селихино». Злоумышленник дважды выстрелил 50-летнему мужчине в голову из пистолета Макарова, из-за чего тот скончался на месте.

После этого обвиняемый бросил оружие и скрылся. По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») и части 1 статьи 222 УК России («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение огнестрельного оружия и боеприпасов»).

Преступника объявили в розыск, но оперативно его найти не удалось и расследование дела приостановили, а летом 2016 года его обнаружили в Ижевске и этапировали в Хабаровский край.

Во время допросов он признался, что действительно стрелял в мужчину, но делал это в целях самообороны. Следствие версию проверило и опровергло. Дело хабаровчанина направили в суд.