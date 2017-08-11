Материалы проверки также отправят в несколько ведомств.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске оштрафуют владельца здания, незаконно захватившего землю. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, материалы проверки также отправят в несколько ведомств.

В ходе рабочего совещания начальник управления земельных ресурсов и землеустройства Татьяна Пушина сообщила о торговом объекте, находящемся на улице Майской, 9а.

«Выяснили, что участок площадью 559 кв. м находится в собственности, но незаконно захваченными оказались более 300 кв. м площади и фактически построенное на этом участке здание находится в охранной зоне водопровода», - говорится в сообщении.

По словам Пушиной, главное управление архитектуры и градостроительства выяснит законность регистрации этого объекта, а управление муниципальной милиции направит необходимые материалы в Росреестр.

Что касается нахождения объекта в охранной зоне водопровода - его владелец согласен переместить из этой зоны стену своего здания.

«Штраф выписать немедленно. Такие вещи недопустимы. Виновный должен быть обязательно наказан. Ижводоканалу отчитаться на следующем совещании», - сказал глава Ижевска Юрий Тюрин.