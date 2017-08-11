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      Из частного дома в Ижевске украли ювелирные украшения на 2,3 млн рублей

      10:26, 11 августа, 2017
      Ксения Чернова
      10:26, 11 августа, 2017
      Ксения Чернова
      358
      0
      #Ижевск\n#кража\n#Удмуртия\n#украшения\n#драгоценности\n#происшествие\n#УВД
      Фото: Pixabay
      358
      0

      Неизвестные разбили окно и похитили драгоценности.

      Ижевск. Удмуртия. Двое злоумышленников украли из частного дома в Ижевске ювелирные украшения на 2,3 млн рублей. Как сообщает пресс-служба УВД по столице Удмуртской Республике, инцидент произошел в Октябрьском районе города.

      Неизвестные разбили окно и похитили драгоценности. В полицию обратилась владелица украшений. Стражам порядка удалось задержать злоумышленников. Ими оказались 27-летний разнорабочий и его 31-летний безработный приятель.

      Задержанных отправили в СИЗО. Против них возбудили уголовное дело по части 4 статьи 158 УК РФ («Кража, совершенная в особо крупном размере»). Мужчинам грозит до 10 лет тюрьмы.

      Часть похищенного удалось изъять, остальные украшения еще предстоит найти.

      10:26, 11 августа, 2017
      Ксения Чернова
      358
      0
      #Ижевск\n#кража\n#Удмуртия\n#украшения\n#драгоценности\n#происшествие\n#УВД

       

       

       

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