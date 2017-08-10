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      «Зенит-Ижевск» примет на своем поле вторую команду самарских «Крыльев»

      16:40, 10 августа, 2017
      16:40, 10 августа, 2017
      59
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#Самара
      Фото: fckamaz.ru
      59
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      Встреча пройдет 11 августа на стадионе «Купол».

      Ижевск. Удмуртия. «Зенит-Ижевск» примет на своем поле вторую команду самарских «Крыльев». Встреча пройдет 11 августа на стадионе «Купол».

      На данный момент клуб из столицы Удмуртии располагается на 10 месте в зоне Урал-Приволжье. В активе команды одно очко после трех проведенных игр. Самарцы замыкают турнирную таблицу. В этом сезоне они еще не побеждали и в двух поединках пропустили 10 мячей, причем сами пока не забивали.

      Встреча начнется в 18:00 по местному времени.

      16:40, 10 августа, 2017
      59
      0
      #спорт\n#Ижевск\n#футбол\n#Удмуртия\n#Самара

       

       

       

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