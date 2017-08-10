Встреча пройдет 11 августа на стадионе «Купол».

Ижевск. Удмуртия. «Зенит-Ижевск» примет на своем поле вторую команду самарских «Крыльев». Встреча пройдет 11 августа на стадионе «Купол».

На данный момент клуб из столицы Удмуртии располагается на 10 месте в зоне Урал-Приволжье. В активе команды одно очко после трех проведенных игр. Самарцы замыкают турнирную таблицу. В этом сезоне они еще не побеждали и в двух поединках пропустили 10 мячей, причем сами пока не забивали.

Встреча начнется в 18:00 по местному времени.