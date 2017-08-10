Пьяный водитель без прав устроил ДТП в Игринском районе Удмуртии

В результате аварии два человека попали в больницу.

Игра. Удмуртия. Пьяный водитель без прав устроил ДТП в Игринском районе. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, в результате аварии два человека попали в больницу.

Происшествие случилось 9 августа поздним вечером на 7 километре дороги «Зура-Сепож».

Пьяный водитель «ВАЗ-2107» столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2112» под управлением молодого человека, 1991 года рождения, который двигался по «встречке».

В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-2107» и его пассажир 1998 года рождения с травмами попали в больницу.