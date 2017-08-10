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      Пьяный водитель без прав устроил ДТП в Игринском районе Удмуртии

      16:10, 10 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      16:10, 10 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      121
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#Игра\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии
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      В результате аварии два человека попали в больницу.

      Игра. Удмуртия. Пьяный водитель без прав устроил ДТП в Игринском районе. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, в результате аварии два человека попали в больницу.

      Происшествие случилось 9 августа поздним вечером на 7 километре дороги «Зура-Сепож».

      Пьяный водитель «ВАЗ-2107» столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2112» под управлением молодого человека, 1991 года рождения, который двигался по «встречке».

      В результате ДТП водитель автомобиля «ВАЗ-2107» и его пассажир 1998 года рождения с травмами попали в больницу. 

      16:10, 10 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      121
      0
      #ДТП\n#Ижевск\n#Игра\n#авария\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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