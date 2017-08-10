Малыша маме вернули бы раньше, но женщина сначала обратилась не в полицию, а к пользователям интернета.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска нашли ушедшего из дома четырехлетнего мальчика. К тому моменту, когда его заметила бдительная горожанка, мальчик прошел уже 1,5 км, рассказал журналистам врио командира отдельного батальона ППС УВД столицы Удмуртской Республики Рафиг Мамедов.

Инцидент произошел в Ленинском районе города. Нашедшая дошкольника женщина вызвала полицию. Приехавшим на место сотрудникам мальчик рассказал, что знает, где он живет.

«Он сказал, что знает. Наши сотрудники с ним ездили-ездили, но он так и не смог узнать дом. Поэтому его забрали в отдел», - отметил Мамедов.

Через час в полицию обратилась мать мальчика. Оказалось, что она оставила ребенка дома с отцом, но мужчина заснул. Дошкольник же решил выйти погулять.

Рафиг Мамедов подчеркнул, что малыша маме вернули бы раньше, но женщина сначала обратилась не в полицию, а к пользователям интернета.

«Запомните: сначала звоним по телефону 02 или 102, а потом уже родственникам или в интернете пишем», - подчеркнул правоохранитель. Он также поблагодарил женщину, заметившую гуляющего в одиночку мальчика.