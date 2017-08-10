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      Врач, виновный в гибели жителя Удмуртии, получил условный срок

      10:01, 10 августа, 2017
      Ксения Чернова
      10:01, 10 августа, 2017
      Ксения Чернова
      245
      0
      #медицина\n#Татарстан\n#Удмуртия\n#гибель человека\n#суд\n#происшествие
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      Медработник отказал мужчине в помощи из-за отсутствия прописки.

      Агрыз. Татарстан. В Татарстане вынесли приговор врачу, по вине которого погиб житель Удмуртии. Как сообщает пресс-служба республиканского управления СК России, 59-летнего мужчину признали виновным в «халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека» (часть 2 статьи 293 УК РФ).

      Напомним, в канун нового года 27-летний житель Удмуртии приехал в Агрыз к родителям. У них дома он поругался со своей подругой и на глазах родных ударил себя ножом в живот. Мужчину доставили в больницу, но хирург, поставив ему диагноз, велел направить больного в Удмуртскую Республику – в больницу по месту прописки.

      «В результате неоказания помощи мужчина скончался утром 1 января 2017 года», - отмечают следователи.

      В ходе разбирательства стало известно, что в ноябре 2016 года врач погубил еще одного пациента. Он не осматривал больного, поступившего с кровотечением из-за язвы желудка, не проводил лечения. Мужчина скончался 24 ноября – почти через месяц после госпитализации.

      Суд приговорил хирурга к 3 годам лишения свободы условно.

      10:01, 10 августа, 2017
      Ксения Чернова
      245
      0
      #медицина\n#Татарстан\n#Удмуртия\n#гибель человека\n#суд\n#происшествие

       

       

       

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