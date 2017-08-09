Власти Ижевска: гараж на Воткинском шоссе, в котором погиб подросток, был выставлен на торги

В момент трагедии в постройке отсутствовала охрана.

Ижевск. Удмуртия. Гараж на Воткинском шоссе в Ижевске, в котором погиб подросток, был выставлен на торги. Об этом сообщает пресс-служба столицы Удмуртской Республики.

По данным городских властей, постройки, расположенные в районе лыжной базы «Снежинка», в настоящее время не используются. Их выставили на торги.

«По договору с Управлением имущественных отношений за данной территорией осуществляется внутреннее и внешнее наблюдение ООО «Агентство охраны «Арсенал» по графику 5 раз в сутки. В момент трагедии охранное предприятие на объекте отсутствовало», - отмечается в сообщении.

Напомним, ижевский подросток вместе с друзьями устроил в заброшенном гараже посиделки. В этот момент на 15-летнего мальчика упала бетонная плита перекрытия. От полученных травм подросток погиб.