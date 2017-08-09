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      Неизвестные незаконно вырубили лес под Ижевском на один миллион рублей

      09:00, 09 августа, 2017
      Яна Шамаева
      09:00, 09 августа, 2017
      Яна Шамаева
      186
      0
      #Ижевск\n#лес\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
      186
      0

      По факту происшествия возбудили уголовное дело.

      Ижевск. Удмуртия. В прокуратуру Удмуртии поступила информация о незаконной вырубке леса в 14 и 15 кварталах Заречного участка Ижевского лесничества. По факту обращения правоохранители провели проверку, сообщает пресс-служба ведомства.

      Выяснилось, что в октябре 2016 года управление природных ресурсов и охраны окружающей среды администрации Ижевска получило уведомления от «Удмуртэнерго» и «Южных электрических сетей» о том, что с октября по декабрь 2016 года под пролетами опор линий электропередач в кварталах 14, 15, 23, 27 и 30 Заречного участка Ижевского лесничества ради безопасности людей будут вырубать деревья

      Однако после окончания срока действия уведомлений была обнаружена незаконная вырубка клена, пихты и ели на общую сумму более 1 млн рублей. Лес вырубали за пределами установленной зоны.

      По факту происшествия возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 УК России («Незаконная рубка лесных насаждений или деревьев, кустарников, лиан, если эти деяния совершены в особо крупном размере»).

      09:00, 09 августа, 2017
      Яна Шамаева
      186
      0
      #Ижевск\n#лес\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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