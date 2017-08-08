В Удмуртии обезвредили реактивный снаряд

Его обнаружили в 4 километрах от села Пугачево.

Пугачево. Удмуртия. В Удмуртии сотрудники ОМОНа обезвредили реактивный снаряд. Как сообщает пресс-служба региональной Росгвардии, его обнаружили в 4 километрах от села Пугачево.

«На территории лесополосы, в четырех километрах от села Пугачево, рабочий при проведении земляных работ в ходе прокладки трассы нефтепровода обнаружил подозрительный предмет похожий на снаряд, о чем тут же сообщил в службу спасения», - говорится в сообщении.

В итоге, саперы установили, что предмет - это головная часть 122-миллиметрового неуправляемого реактивного снаряда без взрывателя, которая угрожала жизни местного населения.

«В связи с повышенной опасностью транспортировки находки взрывотехники приняли решение об уничтожении снаряда на месте накладным зарядом», - уточнили в Росгвардии.