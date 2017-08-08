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      В Удмуртии обезвредили реактивный снаряд

      17:49, 08 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      17:49, 08 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      191
      0
      #Ижевск\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#ОМОН\n#Росгвардия
      Фото: Пресс-служба Росгвардии по Удмуртии
      191
      0

      Его обнаружили в 4 километрах от села Пугачево.

      Пугачево. Удмуртия. В Удмуртии сотрудники ОМОНа обезвредили реактивный снаряд. Как сообщает пресс-служба региональной Росгвардии, его обнаружили в 4 километрах от села Пугачево.

      «На территории лесополосы, в четырех километрах от села Пугачево, рабочий при проведении земляных работ в ходе прокладки трассы нефтепровода обнаружил подозрительный предмет похожий на снаряд, о чем тут же сообщил в службу спасения», - говорится в сообщении.

      В итоге, саперы установили, что предмет - это головная часть 122-миллиметрового неуправляемого реактивного снаряда без взрывателя, которая угрожала жизни местного населения.

      «В связи с повышенной опасностью транспортировки находки взрывотехники приняли решение об уничтожении снаряда на месте накладным зарядом», - уточнили в Росгвардии.

      17:49, 08 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      191
      0
      #Ижевск\n#Пугачево\n#Удмуртия\n#ОМОН\n#Росгвардия

       

       

       

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