Из-за отключения на улице Пушкинской не работают светофоры.

Ижевск. Удмуртия. Жители 31 дома в Ижевске остались без электричества из-за аварийного отключения. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе Ижевских электрических сетей.

В настоящее время электроэнергию отключили в квадрате, ограниченном улицами Карла Маркса, Пушкинская, 10 лет Октября.

«Произошло аварийное отключение. Ремонтная бригада на место выехала. В течение часа электроснабжение планируется восстановить», - отметили в пресс-службе.

По сообщениям горожан, из-за отключения на улице Пушкинской не работают светофоры.

UPD: Электричество в большинство домов вернули в 15:47. К 16:20 было восстановлено энергоснабжение всех абонентов. Выяснение причин повреждения продолжит специализированная бригада.