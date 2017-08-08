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      Жители 31 дома в Ижевске остались без электричества из-за аварийного отключения

      15:43, 08 августа, 2017
      Ксения Чернова
      15:43, 08 августа, 2017
      Ксения Чернова
      298
      0
      #энергетика\n#Ижевск\n#электроснабжение\n#электричество
      Фото: Pixabay
      298
      0

      Из-за отключения на улице Пушкинской не работают светофоры.

      Ижевск. Удмуртия. Жители 31 дома в Ижевске остались без электричества из-за аварийного отключения. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе Ижевских электрических сетей.

      В настоящее время электроэнергию отключили в квадрате, ограниченном улицами Карла Маркса, Пушкинская, 10 лет Октября.

      «Произошло аварийное отключение. Ремонтная бригада на место выехала. В течение часа электроснабжение планируется восстановить», - отметили в пресс-службе.

      По сообщениям горожан, из-за отключения на улице Пушкинской не работают светофоры.

      UPD: Электричество в большинство домов вернули в 15:47. К 16:20 было восстановлено энергоснабжение всех абонентов. Выяснение причин повреждения продолжит специализированная бригада.

      15:43, 08 августа, 2017
      Ксения Чернова
      298
      0
      #энергетика\n#Ижевск\n#электроснабжение\n#электричество

       

       

       

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