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      Восьмиклассник погиб на остановке «Пирожковой» в Ижевске

      14:55, 08 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      14:55, 08 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      2448
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#смерть\n#школьники\n#происшествие
      Фото: google.ru/maps
      2448
      0

      По предварительной информации, подросток страдал наркотической зависимостью.

      Ижевск. Удмуртия. Восьмиклассник погиб на остановке «Пирожковой» в Ижевске. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии, по предварительной информации, подросток страдал наркотической зависимостью.

      Известно, что 15-летний ижевчанин поздним вечером 4 августа шел один около дома №63 по улице Максима Горького, внезапно упал, после чего у него начались признаки отравления. Несмотря на оказанную медпомощь, спасти его не удалось.

      «По предварительным данным, причиной смерти явилась механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей физиологическим содержимым. Согласно полученной информации, подросток страдал наркотической зависимостью», - говорится в сообщении правоохранителей.

      При осмотре у школьника обнаружили газовый баллончик.

      14:55, 08 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      2448
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#смерть\n#школьники\n#происшествие

       

       

       

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