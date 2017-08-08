Педофил из Удмуртии проведет в колонии 18 лет

Жертва насильника несколько лет молчала о происходящем, однако позже все же обратилась в полицию.

Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии вынесли приговор педофилу, который год совершал надругательство над дочкой сожительницы. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, по решению суда, 50-летний мужчина проведет в колонии особого режима 18 лет.

Кроме того, он обязан выплатить 450 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

Стоит отметить, что ранее злоумышленник уже был судим за надругательство над ребенком. Освободившись из мест лишения свободы, он в 2011 году поселился у жительницы Завьяловского района.

«Мужчина и женщина злоупотребляли спиртными напитками. В течение года злоумышленник совершал с девочкой насильственные действия сексуального характера в то время, как ее мать спала в состоянии алкогольного опьянения», - отмечают следователи.

О происходящем девочка молчала несколько лет, однако потом все же обратилась к правоохранителям.