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      Педофил из Удмуртии проведет в колонии 18 лет

      13:37, 08 августа, 2017
      Ксения Чернова
      13:37, 08 августа, 2017
      Ксения Чернова
      226
      0
      #дети\n#семья\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие
      Фото: Pixabay
      226
      0

      Жертва насильника несколько лет молчала о происходящем, однако позже все же обратилась в полицию.

      Завьялово. Удмуртия. В Удмуртии вынесли приговор педофилу, который год совершал надругательство над дочкой сожительницы. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, по решению суда, 50-летний мужчина проведет в колонии особого режима 18 лет.

      Кроме того, он обязан выплатить 450 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда.

      Стоит отметить, что ранее злоумышленник уже был судим за надругательство над ребенком. Освободившись из мест лишения свободы, он в 2011 году поселился у жительницы Завьяловского района.

      «Мужчина и женщина злоупотребляли спиртными напитками. В течение года злоумышленник совершал с девочкой насильственные действия сексуального характера в то время, как ее мать спала в состоянии алкогольного опьянения», - отмечают следователи.

      О происходящем девочка молчала несколько лет, однако потом все же обратилась к правоохранителям.

      13:37, 08 августа, 2017
      Ксения Чернова
      226
      0
      #дети\n#семья\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд\n#происшествие

       

       

       

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