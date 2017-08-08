Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске временно закрыли детский лагерь из-за нарушения санитарных норм. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

Речь идет о лагере расположенном на базе фотостудии и фотошколы «Фокус».

«В ходе проверки деятельности индивидуального предпринимателя выявлено наличие грубых нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства при осуществлении деятельности лагеря дневного пребывания детей», - говорится в сообщении.

В итоге прокурор внес в адрес предпринимателя представление с требованием о прекращении деятельности.