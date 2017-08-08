Ижевский сутенер отделался штрафом в 100 тыс рублей

Мужчина организовал «деятельность по предоставлению интимных услуг» в столице региона.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вынесли приговор местному жителю, зарабатывавшему на жизнь сутенерством. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Удмуртской Республики.

В ходе расследования выяснилось, что мужчина организовал «деятельность по предоставлению интимных услуг» в столице региона. Он нанял водителя и девушек, которых обеспечивал клиентами.

«Стоимость услуг оценивалась в 2000-3000 рублей в час», - отмечается в сообщении. Половину дохода сутенер забирал себе.

Суд приговорил мужчину к штрафу в размере 100 тыс. рублей.