Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщили в региональном управлении СКР.

Ижевск. Удмуртия. Следователи Удмуртии начали проверку по факту разлива нефтепродукта в лесу под Ижевском. Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщили в региональном управлении СКР.

По словам силовиков, данный земельный участок находится в аренде. Неустановленные пока лица разлили на территории 16 тыс. кв. м. вещество, похожее на битум. Следователи в рамках проверки опросили арендаторов участка и собрали необходимые пробы.

Проверку начали после публикации на сайте информагентства «Сусанин».

Напомним, о сливе нефтепродуктов в лесу сообщили местные жители в группе «Ижевск Онлайн»

«Уничтожают природу!!! Нылгинский тракт 28 км, р-он СНТ Полянка. Сегодня с мужем в лесу нашли такое. Я так понимаю это сливают переработанное масло и т.д. Не думаю, что это законно», - написала участница группы Екатерина Шкляева.

В Удмуртской природоохранной межрайонной прокуратуре ситуацию «Сусанину» пока не комментируют.

Если у вас есть новость, вы можете связаться с нами, написав на электронную почту sus@nin.udm.ru, либо позвонив по телефону 8-(3412)-57-07-56.