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      Следователи Удмуртии начали проверку по факту разлива нефтепродукта в лесу под Ижевском

      17:47, 07 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      17:47, 07 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      130
      0
      #Ижевск\n#нефть\n#Удмуртия\n#природа\n#природа Удмуртии\n#происшествие
      Фото: vk.com/izhevsk118
      130
      0

      Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщили в региональном управлении СКР.

      Ижевск. Удмуртия. Следователи Удмуртии начали проверку по факту разлива нефтепродукта в лесу под Ижевском. Об этом корреспонденту «Сусанина» сообщили в региональном управлении СКР.

      По словам силовиков, данный земельный участок находится в аренде. Неустановленные пока лица разлили на территории 16 тыс. кв. м. вещество, похожее на битум. Следователи в рамках проверки опросили арендаторов участка и собрали необходимые пробы.

      Проверку начали после публикации на сайте информагентства «Сусанин».

       

      Напомним, о сливе нефтепродуктов в лесу сообщили местные жители в группе «Ижевск Онлайн»

       «Уничтожают природу!!! Нылгинский тракт 28 км, р-он СНТ Полянка.  Сегодня с мужем в лесу нашли такое. Я так понимаю это сливают переработанное масло и т.д. Не думаю, что это законно», - написала участница группы Екатерина Шкляева.

      В Удмуртской природоохранной межрайонной прокуратуре ситуацию «Сусанину» пока не комментируют.

      Если у вас есть новость, вы можете связаться с нами, написав на электронную почту sus@nin.udm.ru, либо позвонив по телефону 8-(3412)-57-07-56.

      17:47, 07 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      130
      0
      #Ижевск\n#нефть\n#Удмуртия\n#природа\n#природа Удмуртии\n#происшествие

       

       

       

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