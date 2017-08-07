Водитель «копейки» погибла при столкновении с иномаркой в Алнашском районе Удмуртии

Также травмы различной степени получили пассажиры обоих автомобилей.

Алнашский район. Удмуртия. Смертельное ДТП произошло в Алнашском районе Удмуртии. Водитель автомобиля «Фольксваген Транспортер», мужчина 1965 года рождения, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, и столкнулся с «копейкой», сообщает 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртии.

Девушка, которая находилась за рулем отечественного авто, от полученных травм скончалась на месте. Также травмы разной степени тяжести получил водитель иномарки и пассажиры обоих автомобилей. Всех их госпитализировали.