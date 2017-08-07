В Удмуртии вступил в законную силу приговор в отношении молодого человека, призывавшего к экстремизму

Местного жителя 1992 года рождения приговорили к году лишения свободы условно с испытательным сроком.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии вступил в законную силу приговор в отношении молодого человека, которого признали виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Как сообщает пресс-служба УФСБ России по Удмуртии, молодого человека 1992 года рождения приговорили к году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

«…в 2016 году <…> распространял в сети Интернет публичные призывы к осуществлению насильственных действий в отношении иммигрантов», - говорится в сообщении.

Отметим, что вину молодой человек признал и активно содействовал следствию.