Друзья праздновали на квартире день рождения.

Ижевск. Удмуртия. 14-летняя школьница из Ижевска может угодить на 2 года в тюрьму за кражу телефона. Как сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии, компания друзей праздновала на квартире день рождения.

«В ходе мероприятия у именинницы был тайно похищен мобильный телефон стоимостью около 15 тыс. рублей», - говорится в сообщении.

О пропаже телефона школьница рассказала маме, которая обратилась в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 158 УК России («Кража»).

«За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет», - отметили в МВД.