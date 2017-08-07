Подросток в Ижевске погиб под упавшей бетонной плитой

Следователи разыскивают владельца гаража, в котором устроили посиделки мальчик и его друзья.

Ижевск. Удмуртия. Подросток в Ижевске погиб под упавшей на него бетонной плитой. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртской Республике, мальчик вместе с друзьями устроил посиделки в заброшенном гараже на Воткинском шоссе.

«В один из моментов в непосредственной близости от ребят произошло обрушение крыши гаража, в результате чего одного из них – 15-летнего учащегося ижевского лицея придавило бетонной плитой. От полученных телесных повреждений подросток скончался», - отмечают следователи.

По факту произошедшего началась доследственная проверка, правоохранители разыскивают владельца гаража.