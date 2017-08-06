Горожане сообщили в соцсетях о сливе нефтепродуктов в лесу под Ижевском

По словам очевидцев, инцидент произошел на 28 км Нылгинского тракта.

Ижевск. Удмуртия. Под Ижевском горожане обнаружили место слива нефтепродуктов. О происшествии сообщили участники группы ВКонтакте «Ижевск Онлайн».

«Уничтожают природу!!! Нылгинский тракт 28 км, р-он СНТ Полянка. Сегодня с мужем в лесу нашли такое. Я так понимаю это сливают переработанное масло и т.д. Не думаю что это законно», - написала участница группы Екатерина Шкляева.

Пользователи также сообщили, что написали о происшествии на сайте Росприроднадзора по Удмуртии, но пока не получили официального ответа.

«Это явно разлив нефти у нефтяников! По разделению полномочий - нефтянка - это объект контроля Росприроднадзора. За нами лишь средние и мелкие предприятия», - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Минприроды Удмуртии Дмитрий Коробейников, отметив, что они передадут сведения в природоохранную прокуратуру.

ИА «Сусанин» пока не удалось получить комментарии Росприродназора по ситуации.