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      Горожане сообщили в соцсетях о сливе нефтепродуктов в лесу под Ижевском

      11:51, 06 августа, 2017
      11:51, 06 августа, 2017
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      #экология\n#нефть\n#Удмуртия\n#происшествие
      Фото: vk.com (Ижевск Онлайн)
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      По словам очевидцев, инцидент произошел на 28 км Нылгинского тракта.

      Ижевск. Удмуртия.  Под  Ижевском горожане обнаружили место слива нефтепродуктов. О происшествии сообщили участники группы ВКонтакте «Ижевск Онлайн».

      «Уничтожают природу!!! Нылгинский тракт 28 км, р-он СНТ Полянка.  Сегодня с мужем в лесу нашли такое. Я так понимаю это сливают переработанное масло и т.д. Не думаю что это законно»,  - написала участница группы Екатерина Шкляева.

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      Пользователи также сообщили, что написали о происшествии на сайте Росприроднадзора по Удмуртии, но пока не получили официального ответа.

      «Это явно разлив нефти у нефтяников! По разделению полномочий - нефтянка - это объект контроля Росприроднадзора. За нами лишь средние и мелкие предприятия», - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Минприроды Удмуртии Дмитрий Коробейников, отметив, что они передадут сведения в природоохранную прокуратуру.

      ИА «Сусанин» пока не удалось получить комментарии Росприродназора по ситуации. 

      11:51, 06 августа, 2017
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      #экология\n#нефть\n#Удмуртия\n#происшествие

       

       

       

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