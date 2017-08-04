18 лет тюрьмы получил надругавшийся над падчерицей педофил из Удмуртии

Мужчина год совершал в отношение нее действия сексуального характера.

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии вынес приговор 50-летнему педофилу. Его обвиняли в совершении действий сексуального характера в отношении 10-летней падчерицы, сообщает прокуратура республики.

Продолжалась это год. О преступлении девочка сообщила родственникам, но те к правоохранителям не обратились. Спустя шесть лет девочка сама написала заявление в полицию. После этого злоумышленника задержали и поместили под стражу.

Обвиняемый свою вину не признал. Суд назначил ему наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, с лишением права заниматься трудовой деятельностью, связанной с детьми, на срок 12 лет, с последующим ограничением свободы на 1 год. За причинение морального вреда девушке ему придется выплатить 450 тыс. рублей.