Два автомобиля оказались в кювете на объездной Ижевска из-за лопнувшей у фуры шины

Водитель легкового автомобиля получил травмы.

Ижевск. Удмуртия. На объездной Ижевска два автомобиля оказались в кювете из-за лопнувшей шины. Как сообщает Управление ГИБДД по Удмуртской Республике, авария произошла 3 августа этого года в 12:40 на 17 км западного обхода.





У «Скании Х164», за рулем которой находился мужчина 1965 года рождения, на ходу разорвалась шина на левом колесе. Из-за этого грузовик выехал на встречную полосу и «улетел» в кювет. «Лада Гранта» с водителем 1988 года рождения за рулем, уходя от столкновения, перевернулась. В результате владелец легковушки получил травмы.