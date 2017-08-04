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      Два автомобиля оказались в кювете на объездной Ижевска из-за лопнувшей у фуры шины

      12:57, 04 августа, 2017
      12:57, 04 августа, 2017
      586
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      #ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#происшествие
      Фото: Управление ГИБДД по Удмуртии
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      Водитель легкового автомобиля получил травмы.

      Ижевск. Удмуртия. На объездной Ижевска два автомобиля оказались в кювете из-за лопнувшей шины. Как сообщает Управление ГИБДД по Удмуртской Республике, авария произошла 3 августа этого года в 12:40 на 17 км западного обхода.

      3 августа Скания и Лада.jpg

      У «Скании Х164», за рулем которой находился мужчина 1965 года рождения, на ходу разорвалась шина на левом колесе. Из-за этого грузовик выехал на встречную полосу и «улетел» в кювет. «Лада Гранта» с водителем 1988 года рождения за рулем, уходя от столкновения, перевернулась. В результате владелец легковушки получил травмы. 

      12:57, 04 августа, 2017
      586
      0
      #ДТП\n#ГИБДД\n#Ижевск\n#происшествие

       

       

       

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