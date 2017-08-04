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      Неизвестные растерзали котенка в Глазове

      11:30, 04 августа, 2017
      11:30, 04 августа, 2017
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      #МВД\n#Глазов\n#животные\n#происшествие
      Фото: pixabay.com
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      Сейчас на месте работают сотрудники полиции, которые изучают все обстоятельства и изучают видео с камер наблюдения.

      Глазов. Удмуртия. Жители Глазова в социальных сетях сообщили о растерзанном котенке. Пост в группе «Город Глазов» в ВКонтакте разместил Ярослав Вдовин. По его словам, неизвестные возле лицея искусств расчленили и освежевали беззащитное животное.

      Как рассказали информационному агентству «Сусанин» в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, сообщение о жестоком обращении с животными в полицию поступило. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов работают на месте, изучают обстоятельства происшествия и видео с камер наблюдения.

      Напомним, что в сентябре 2016 года в Глазове расстреляли кошку. Несмотря на усилия волонтеров и ветеринаров животное скончалось. По факту жестокого обращения с животными полицейские возбудили уголовное дело.

      11:30, 04 августа, 2017
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      #МВД\n#Глазов\n#животные\n#происшествие

       

       

       

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