Житель Ижевска пострадал при взрыве в Абхазии

Минздрава южной республики опубликовал списки получивших травмы и погибших россиян.

Ижевск. Удмуртия. Житель Удмуртии получил травмы при взрыве на складе боеприпасов в Абхазии. В списке пострадавших, опубликованном на сайте Минздрава южной республики, оказался ижевчанин Георгий Матвеев.

Как сообщалось ранее, в минувшую среду, 2 августа, на складах Минобороны Абхазии у села Приморское взорвались боеприпасы.

По данным Минздрава Абхазии, пострадало 60 человек, в том числе 34 россиянина. Кроме того, при взрыве погибли две туристки из Санкт-Петербурга.