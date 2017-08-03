Их приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска сбывали поддельные купюры в Сарапуле. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, их приговорили к двум годам лишения свободы условно.

Известно, что молодые люди 8 марта приехали в соседний город, где в четырех торговых точках приобрели товар, расплатившись четырьмя купюрами.

Позднее деньги изъяли у продавцов. Экспертиза установила, что они изготовлены не «Гознаком».

Ижевчан признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК России («Сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального Банка России»).