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      Жители Ижевска сбывали поддельные купюры в Сарапуле

      17:30, 03 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      17:30, 03 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      95
      0
      #Ижевск\n#Сарапул\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#деньги
      Фото: ИА "Сусанин"
      95
      0

      Их приговорили к двум годам лишения свободы условно.

      Ижевск. Удмуртия. Жители Ижевска сбывали поддельные купюры в Сарапуле. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, их приговорили к двум годам лишения свободы условно.

      Известно, что молодые люди 8 марта приехали в соседний город, где в четырех торговых точках приобрели товар, расплатившись четырьмя купюрами.

      Позднее деньги изъяли у продавцов. Экспертиза установила, что они изготовлены не «Гознаком».

      Ижевчан признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК России («Сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального Банка России»).

      17:30, 03 августа, 2017
      Георгий Поветкин
      95
      0
      #Ижевск\n#Сарапул\n#Прокуратура\n#Удмуртия\n#деньги

       

       

       

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