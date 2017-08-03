  • $ 60.58 ↑
  • € 71.69 ↑

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Поджог мог стать причиной пожара в Кизнерском районе, в котором погибли трое мужчин

      17:00, 03 августа, 2017
      Яна Шамаева
      17:00, 03 августа, 2017
      Яна Шамаева
      337
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#смерть\n#пожары\n#происшествие\n#пожар
      Фото: pixabay.com
      337
      0

      Об этом сообщил руководитель Главного управления МЧС России по Удмуртии Петр Фомин.

      Ижевск. Удмуртия. Стали известны подробности пожара в деревне Асинер Кизнерского района, в котором погибли трое мужчин. По словам руководителя Главного управления МЧС России по Удмуртии Петра Фомина, рассматривается и версия поджога.

      Как оказалось, в доме в ту ночь выпивали пятеро.

      «Неработающие, праздновали целый день. Тот, который выбежал, рассказал, что пили. С ними еще разбирается полиция. Поджог, возможно, был какой-то, разберемся. Их было пятеро, один ушел раньше, жив остался. Второй выскочил раненный весь, через окно и не спас никого. Себя только спасал, а у нас полицейские, дети заходят в дом горящий, ныряют в воду холодную, спасают других, рискуя жизнью», - сказал Фомин.

      Пожар, в котором погибли три человека, произошел ночью 2 августа. Ранее следователи сообщали, что причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.

      17:00, 03 августа, 2017
      Яна Шамаева
      337
      0
      #Ижевск\n#Удмуртия\n#смерть\n#пожары\n#происшествие\n#пожар

       

       

       

      Рекомендуем


      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Жители Ижевска устроили охоту на заблудившихся на плотине рыб-гигантов

      17:02, 27 июля, 2017
      7031

      Глава Ижевска Юрий Тюрин спас тонущего человека в Турции

      6434
      10:01, 01 августа, 2017

      Следствие попросило отпустить экс-главу Удмуртии Александра Соловьева под домашний арест

      5645
      19:59, 02 августа, 2017

      Два человека погибли в результате аварии на Сарапульском тракте в Удмуртии

      5300
      12:00, 30 июля, 2017

      Виктор Савельев покинет пост и.о. премьера Удмуртии

      5197
      09:56, 31 июля, 2017

      Сбившая «пьяного мальчика» в Железнодорожном просит исключить экспертизы из дела

      18:25, 30 июля, 2017
      4743

      Путин изменил порядок оплаты общедомовых коммунальных услуг

      2214
      15:54, 01 августа, 2017

      Чемпиона Европы по вольной борьбе убили на Байкале

      1152
      16:21, 29 июля, 2017

      В ДТП с участием автобуса под Саратовом один человек погиб, 12 пострадали

      900
      10:04, 30 июля, 2017

      Несколько участников «банды ГТА» убиты во время перестрелки в Мособлсуде

      771
      16:42, 01 августа, 2017

      Старейшая в мире семья из Северной Ирландии раскрыла секрет долголетия

      19:20, 31 июля, 2017
      860

      Американские ученые предупредили, что Россия может выиграть от новых санкций США

      723
      15:28, 31 июля, 2017

      Немецкие ученые предупредили об опасности поролоновых губок

      721
      18:33, 01 августа, 2017

      Датские ученые заявили, что алкоголь в малых дозах предохраняет от диабета

      664
      18:36, 28 июля, 2017

      В Хабаровском крае бульдозерист нашел золотой самородок весом 10,3 кг

      630
      10:03, 01 августа, 2017

      Мультимедиа

      Удмуртия в минуту: домашний арест для Александра Соловьева и порыв трубы в Ижевске

      Парк Кирова в Ижевске

      Порыв трубопровода на улице Майской в Ижевске