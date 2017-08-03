Поджог мог стать причиной пожара в Кизнерском районе, в котором погибли трое мужчин

Об этом сообщил руководитель Главного управления МЧС России по Удмуртии Петр Фомин.

Ижевск. Удмуртия. Стали известны подробности пожара в деревне Асинер Кизнерского района, в котором погибли трое мужчин. По словам руководителя Главного управления МЧС России по Удмуртии Петра Фомина, рассматривается и версия поджога.

Как оказалось, в доме в ту ночь выпивали пятеро.

«Неработающие, праздновали целый день. Тот, который выбежал, рассказал, что пили. С ними еще разбирается полиция. Поджог, возможно, был какой-то, разберемся. Их было пятеро, один ушел раньше, жив остался. Второй выскочил раненный весь, через окно и не спас никого. Себя только спасал, а у нас полицейские, дети заходят в дом горящий, ныряют в воду холодную, спасают других, рискуя жизнью», - сказал Фомин.

Пожар, в котором погибли три человека, произошел ночью 2 августа. Ранее следователи сообщали, что причиной возгорания могла стать непотушенная сигарета.