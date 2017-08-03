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      90% утонувших этим летом на водоемах Удмуртии были пьяны

      15:17, 03 августа, 2017
      Ксения Чернова
      15:17, 03 августа, 2017
      Ксения Чернова
      227
      0
      #МЧС\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#смерть.
      Фото: pixabay.com
      227
      0

      Всего с начала купального сезона погибли 14 человек.

      Ижевск. Удмуртия. 14 человек, в том числе 2 ребёнка, погибли на водах Удмуртии с начала купального сезона. Об этом журналистам рассказал руководитель ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Петр Фомин.

      По его словам, 90% утонувших взрослых пошли купаться в нетрезвом виде. Остальные просто не умели плавать.

      "Кроме того, родители стали лучше следить за своими детьми. Но ещё не все. Погибли дети - 15-летний подросток в Юкаменском районе и 7-летний ребёнок в Сиве. За ними никто из взрослых не следил", - подчеркнул Фомин.

      По его словам, количество погибших в этом году снизилось на 58% по сравнению с прошлым годом, несмотря на одинаковое количество тёплых дней.

      15:17, 03 августа, 2017
      Ксения Чернова
      227
      0
      #МЧС\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#смерть.

       

       

       

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