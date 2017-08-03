90% утонувших этим летом на водоемах Удмуртии были пьяны

Всего с начала купального сезона погибли 14 человек.

Ижевск. Удмуртия. 14 человек, в том числе 2 ребёнка, погибли на водах Удмуртии с начала купального сезона. Об этом журналистам рассказал руководитель ГУ МЧС России по Удмуртской Республике Петр Фомин.

По его словам, 90% утонувших взрослых пошли купаться в нетрезвом виде. Остальные просто не умели плавать.

"Кроме того, родители стали лучше следить за своими детьми. Но ещё не все. Погибли дети - 15-летний подросток в Юкаменском районе и 7-летний ребёнок в Сиве. За ними никто из взрослых не следил", - подчеркнул Фомин.

По его словам, количество погибших в этом году снизилось на 58% по сравнению с прошлым годом, несмотря на одинаковое количество тёплых дней.